الفرق الإسعافية والتطوعية بهيئة الهلال الأحمر تنقذ معتمرًا توقف قلبه بالمسجد النبوي

أنقذت الفرق الإسعافية والتطوعية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة حياة معتمر يبلغ من العمر (63) عامًا ويحمل الجنسية التايلندية، بعد تعرضه لتوقف في القلب والتنفس، وذلك في محيط المسجد النبوي الشريف أمس.

وأوضحت الهيئة أن البلاغ ورد إلى مركز الترحيل الطبي عند الساعة (20:08) عن حالة إغماء، حيث باشرت الفرق الميدانية الحالة خلال دقيقة واحدة فقط عند الساعة (20:09)، في زمن استجابة قياسي يعكس الجاهزية العالية وسرعة التحرك.

وعند مباشرة الحالة تبيّن وجود توقف في القلب والتنفس، ليتم على الفور تطبيق البروتوكولات الطبية المعتمدة، والبدء بإجراءات الإنعاش القلبي الرئوي، مع توجيه فرقة دعم إضافية إلى الموقع.

وأسفر التدخل السريع والاحترافي – بفضل الله – عن استعادة النبض بنجاح، ثم جرى نقل المريض إلى مركز صحي الصافية لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة.

ويجسد هذا النجاح مستوى التكامل والجاهزية العالية بين الفرق الإسعافية والتطوعية، ويؤكد أهمية سرعة الإبلاغ والاستجابة في التعامل مع الحالات الحرجة داخل نطاق المسجد النبوي الشريف، لما لذلك من أثر مباشر في إنقاذ الأرواح.