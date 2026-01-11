الفريق البسامي يستقبل وفدًا أمنيًا من شرطة باريس حالة الأهلية “غير مؤهل” في حساب المواطن فما الحل؟ التبادلات التجارية في السعودية تتجاوز 184 مليار ريال في أكتوبر 2025م سلمان للإغاثة يوزّع ملابس شتوية على الأطفال المتضررين في جنوب قطاع غزة إيجار تعلن عن استحداث تحسينات جديدة على خدمة إنهاء العقد الإيجاري بدء فصل ورفع الخدمات عن المباني الآيلة للسقوط بحي الرويس في جدة الثلاثاء المقبل تتويج أبطال “سيف الملك” و”شلفا الملك” والفائزين في كؤوس مهرجان الصقور 2025 حرس الحدود بجازان يضبط 5 مخالفين للائحة الأمن والسلامة البحرية الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي 10.4% فلكية جدة: بدء العد التنازلي لنهاية محطة الفضاء الدولية
استقبل معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، في مكتبه اليوم، نائب مدير إدارة النظام العام والمرور لمنطقة باريس الفريق أوليفيير بورد، ورئيس ديوان شرطة باريس الفريق إريك مويس، والوفد المرافق لهما.
وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون والتنسيق الأمني، وبحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز العمل الأمني بين الجانبين.
واطّلع الوفد خلال الزيارة على منظومة العمل الأمني بالأمن العام، والمبادرات والحلول التقنية الداعمة للمهام الأمنية، في إطار تعزيز التعاون المشترك.