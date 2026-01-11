Icon

الفريق البسامي يستقبل وفدًا أمنيًا من شرطة باريس

الأحد ١١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٨:١٣ مساءً
المواطن - واس

استقبل معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، في مكتبه اليوم، نائب مدير إدارة النظام العام والمرور لمنطقة باريس الفريق أوليفيير بورد، ورئيس ديوان شرطة باريس الفريق إريك مويس، والوفد المرافق لهما.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون والتنسيق الأمني، وبحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز العمل الأمني بين الجانبين.
واطّلع الوفد خلال الزيارة على منظومة العمل الأمني بالأمن العام، والمبادرات والحلول التقنية الداعمة للمهام الأمنية، في إطار تعزيز التعاون المشترك.

