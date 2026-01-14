Icon

الفضة تخترق حاجز الـ 90 دولارًا والذهب قرب مستويات تاريخية 

الأربعاء ١٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٦ صباحاً
الفضة تخترق حاجز الـ 90 دولارًا والذهب قرب مستويات تاريخية 
المواطن - فريق التحرير

سجلت أسواق المعادن النفيسة طفرة سعرية ملحوظة في تعاملات اليوم الأربعاء، حيث نجحت الفضة في تجاوز مستوى 90 دولاراً للأونصة للمرة الأولى في تاريخها، بينما واصل الذهب اقترابه من مستوياته القياسية التي حققها مؤخراً.

تفاصيل الأسعار

وارتفع المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% ليصل إلى 4615.85 دولار للأونصة، ليقترب مجدداً من ذروته التاريخية المسجلة يوم أمس الثلاثاء عند 4634.33 دولار. كما صعدت العقود الأميركية الآجلة تسليم فبراير بنسبة 0.5% لتستقر عند 4624 دولاراً.

أما الفضة فحققت إنجازاً تاريخياً بتجاوزها عتبة الـ 90 دولاراً للأونصة، مدعومة بزيادة الطلب والمناخ الاقتصادي العام.

بالنسبة إلى البلاتين فكان الرابح الأكبر من حيث النسبة المئوية، حيث قفز بنسبة 3.5% ليصل إلى 2405.30 دولار.

وتأتي هذه الارتفاعات مدفوعة ببيانات التضخم الأميركية التي جاءت دون توقعات المحللين؛ حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.6% على أساس سنوي في ديسمبر. هذا التباطؤ عزز من رهانات المستثمرين على توجه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) نحو خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعاً.

