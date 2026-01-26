الفضة تسجل رقمًا قياسيًّا جديدًا يتجاوز 113 دولارًا للأونصة

سجّل سعر الفضة رقمًا قياسيًّا جديدًا، اليوم الاثنين، حيث تجاوز سعر الأونصة 113 دولارًا لأول مرة في التاريخ، وفقًا لبيانات التداول.‏

وكشفت البيانات ارتفاع سعر عقود الفضة الآجلة لشهر مارس المقبل في بورصة كومكس في نيويورك بنسبة (12​​​.02%)، ليصل إلى (113.502) دولارًا للأونصة.‏