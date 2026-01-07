الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو مدني تبوك ينقذ 9 أشخاص إثر حريق بشقة سكنية “هينك لاتيغان” يخطف صدارة ترتيب فئة السيارات برالي داكار 2026 سلمان للإغاثة يوزّع 13.600 سلة غذائية للأسر المتضررة في وادي وصحراء حضرموت الفلبين تجلي 3 آلاف قروي بعد سلسلة انفجارات بركانية السعودية تواصل التفوق.. حققت ثاني أعلى نسبة نمو من حيث الحمولة الطنية سعر الذهب يتراجع عالميًا يزيد الراجحي يقرّر الانسحاب من رالي داكار السعودية القبض على 3 مواطنين لترويجهم الحشيش والإمفيتامين والأقراص المحظورة بالمدينة مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 10455 نقطة
أجلت السلطات الفلبينية اليوم حوالي 3 آلاف قروي، إثر سلسلة انفجارات خفيفة في أكثر البراكين نشاطًا بمقاطعة ألباي الشمالية الشرقية.
ورفعت السلطات مستوى الإنذار إلى المستوى 3 بعد رصد انهيارات صخرية متقطعة، إلى جانب تدفقات بركانية سريع الحركة مصحوبة بصخور شديدة السخونة والرماد والغاز.