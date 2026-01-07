Icon

الفلبين تجلي 3 آلاف قروي بعد سلسلة انفجارات بركانية

الأربعاء ٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٥٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أجلت السلطات الفلبينية اليوم حوالي 3 آلاف قروي، إثر سلسلة انفجارات خفيفة في أكثر البراكين نشاطًا بمقاطعة ألباي الشمالية الشرقية.

ورفعت السلطات مستوى الإنذار إلى المستوى 3 بعد رصد انهيارات صخرية متقطعة، إلى جانب تدفقات بركانية سريع الحركة مصحوبة بصخور شديدة السخونة والرماد والغاز.

