الفنانة سهير زكي في العناية المركزة وجفاف حاد يهدد الوظائف الحيوية

تعرضت الفنانة المصرية المعتزلة، سهير زكي، لوعكة صحية حرجة استوجبت نقلها بصفة عاجلة إلى قسم العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر، جنوبي العاصمة المصرية.

وأوضحت مصادر مقربة من الفنانة الكبيرة، بحسب “العربية.نت” و”الحدث.نت”، أن الأزمة بدأت فصولها منذ منتصف الأسبوع الماضي، حيث عانت من حالة “جفاف حاد” تسببت في تراجع سريع ومقلق في مؤشراتها الحيوية.

وأمام هذا التدهور، قرر الفريق الطبي المعالج وضع الفنانة البالغة من العمر 81 عاماً على الأجهزة الطبية؛ في محاولة لتدارك مضاعفات الجفاف والحيلولة دون وصول الحالة إلى مرحلة “الفشل الوظيفي” للأعضاء، لا سيما في ظل التاريخ المرضي للفنانة التي تعاني من أمراض مزمنة مصاحبة لتقدم العمر، تشمل السكري، وارتفاع ضغط الدم، فضلاً عن متاعب صحية في العظام والأعصاب.