القادسية يحقق فوزًا ثمينًا على الشباب بدوري روشن

حقق فريق القادسية فوزًا مهمًا على مضيفه الشباب بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ(12) من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وسجل أهداف القادسية كل من ماتيو ريتيغي في الدقيقة (12)، وجوليان كينيونيس عند الدقيقة (31)، وناهيتان نانديز في الدقيقة (41)، بينما أحرز هدفي الشباب اللاعبان جوش براونهيل في الدقيقة (61)، ويانيك كاراسكو في الدقيقة (90+2).

وبهذا الفوز أصبح في رصيد القادسية (21) نقطة في المركز الخامس على جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الشباب عند النقطة الثامنة في المرتبة الـ(15).