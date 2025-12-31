القادسية يحقق فوزًا ثمينًا على الشباب بدوري روشن باكستان تعرب عن تضامنها الكامل مع المملكة وترحب بالجهود الإقليمية لتهدئه الوضع في اليمن 185 صقرًا للمحترفين المحليين يتنافسون في اليوم السابع لمهرجان الملك عبدالعزيز الهلال يقسو على الخلود بثلاثة في دوري روشن “غازكو” تعلن توحيد أسعار تعبئة غاز البترول السائل بجميع مناطق المملكة برعاية وزير التعليم.. تدشين مبادرة ائتلاف الجامعات وتكريم المتميزين ضمن ملتقى التعليم الرقمي 2025 ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان القبض على مواطن لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان فلكية جدة: سماء 2026 تزخر بالظواهر الفلكية ترقية بدر اليوسف للمرتبة الثانية عشرة في هيئة الأمر بالمعروف
حقق فريق القادسية فوزًا مهمًا على مضيفه الشباب بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ(12) من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.
وسجل أهداف القادسية كل من ماتيو ريتيغي في الدقيقة (12)، وجوليان كينيونيس عند الدقيقة (31)، وناهيتان نانديز في الدقيقة (41)، بينما أحرز هدفي الشباب اللاعبان جوش براونهيل في الدقيقة (61)، ويانيك كاراسكو في الدقيقة (90+2).
وبهذا الفوز أصبح في رصيد القادسية (21) نقطة في المركز الخامس على جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الشباب عند النقطة الثامنة في المرتبة الـ(15).