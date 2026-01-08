القادسية يفوز على النصر في دوري روشن تنبيه من أتربة مثارة على سكاكا ودومة الجندل شركة الفنار تعلن عن 99 وظيفة شاغرة 160 صقرًا للملاك المحليين تتنافس على 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 كلية الملك فهد الأمنية تنفذ المشروع السنوي للسير الطويل للعسكريين والطلبة “الخلوة قديمًا” ملاذ المصلّين في الظروف المناخية القاسية تظاهرات واحتجاجات في أمريكا بعد مقتل امرأة بنيران موظفي الهجرة رئيس هيئة الترفيه: 12 مليون زائر يعكسون الإقبال المتصاعد على موسم الرياض مجلس القيادة اليمني يعفي وزير الدفاع ويحيله للتقاعد وفاة هلي الرحباني الابن الأصغر للفنانة اللبنانية فيروز
فاز فريق القادسية على نظيره فريق النصر، بهدفين لهدف، مساء اليوم الخميس، على ملعب “الأول بارك”، في الجولة 14 من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.
وتقدم القادسية عند الدقيقة 51 من خطأ قاتل لحارس النصر نواف العقيدي، عن طريق جوليان كينونيس، وعزز تقدمه بهدف ثاني عن طريق ناهيتان نانديز في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.
ونجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تقليص الفارق وتسجيل هدف النصر الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 82.
وبهذه النتيجة، تجمد رصيد فريق النصر عند 31 نقطة في المركز الثاني خلف الهلال المتصدر ( 35 نقطة). وفي المقابل قفز القادسية إلى المركز الرابع بعد الفوز ويرفع رصيده إلى 27 نقطة.