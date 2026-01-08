القادسية يفوز على النصر في دوري روشن

فاز فريق القادسية على نظيره فريق النصر، بهدفين لهدف، مساء اليوم الخميس، على ملعب “الأول بارك”، في الجولة 14 من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

النصر يسقط أمام القادسية

وتقدم القادسية عند الدقيقة 51 من خطأ قاتل لحارس النصر نواف العقيدي، عن طريق جوليان كينونيس، وعزز تقدمه بهدف ثاني عن طريق ناهيتان نانديز في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.

ونجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تقليص الفارق وتسجيل هدف النصر الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 82.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد فريق النصر عند 31 نقطة في المركز الثاني خلف الهلال المتصدر ( 35 نقطة). وفي المقابل قفز القادسية إلى المركز الرابع بعد الفوز ويرفع رصيده إلى 27 نقطة.