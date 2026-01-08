Icon

القادسية يفوز على النصر في دوري روشن

الرياضة
القادسية يفوز على النصر في دوري روشن

الخميس ٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

فاز فريق القادسية على نظيره فريق النصر، بهدفين لهدف، مساء اليوم الخميس، على ملعب “الأول بارك”، في الجولة 14 من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وتقدم القادسية عند الدقيقة 51 من خطأ قاتل لحارس النصر نواف العقيدي، عن طريق جوليان كينونيس، وعزز تقدمه بهدف ثاني عن طريق ناهيتان نانديز في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.

ونجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تقليص الفارق وتسجيل هدف النصر الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 82.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد فريق النصر عند 31 نقطة في المركز الثاني خلف الهلال المتصدر ( 35 نقطة). وفي المقابل قفز القادسية إلى المركز الرابع بعد الفوز ويرفع رصيده إلى 27 نقطة.

