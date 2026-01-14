القبض على شخصين أحدهما أساء للذات الإلهية في جدة

قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة علـى شخصين أحدهما أساء للذات الإلهية، والآخر وثق ونشر محتوى مرئيا بذلك.

وأوضح الأمن العام، في بيان اليوم الأربعاء، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للنيابة العامة.