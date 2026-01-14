Icon

جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

القبض على شخصين أحدهما أساء للذات الإلهية في جدة

الأربعاء ١٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة علـى شخصين أحدهما أساء للذات الإلهية، والآخر وثق ونشر محتوى مرئيا بذلك.

وأوضح الأمن العام، في بيان اليوم الأربعاء، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للنيابة العامة.

