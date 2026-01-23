Icon

موجة برد شديدة متوقعة تؤثر في 40 ولاية أمريكية Icon إحباط محاولة تهريب 13 كيلوجرامًا من الحشيش في جازان Icon ورثة عبد الحليم حافظ يلاحقون العندليب الأبيض قضائيًا Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة EY Icon القبض على مواطن لنقله وإيوائه 47 مخالفًا لنظام أمن الحدود بالرياض Icon لقطات لهطول أمطار الخير على منطقة تبوك Icon تقلبات جوية وأمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة Icon وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي Icon سلمان للإغاثة يعيد تشغيل أقسام الولادة والعمليات بعدد من مستشفيات قطاع غزة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية أوغندا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

القبض على شخص لترويجه 8 كيلو جرامات من القات المخدر بجازان

الجمعة ٢٣ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٨ مساءً
القبض على شخص لترويجه 8 كيلو جرامات من القات المخدر بجازان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

 

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لترويجه (8) كيلو جرامات من نبات القات المخدر بمحافظة العارضة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه, وإحالته لجهة الاختصاص.

قد يهمّك أيضاً
القبض على شخص لترويجه 5 كيلو قات في جازان

القبض على شخص لترويجه 5 كيلو قات في جازان

إحباط تهريب 16 كيلو حشيش في جازان

إحباط تهريب 16 كيلو حشيش في جازان

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على شخص لترويجه 5 كيلو قات في جازان
السعودية اليوم

القبض على شخص لترويجه 5 كيلو قات...

السعودية اليوم
إحباط تهريب 16 كيلو حشيش في جازان
السعودية اليوم

إحباط تهريب 16 كيلو حشيش في جازان

السعودية اليوم