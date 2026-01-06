القبض على مخالف لتهريبه 14,947 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول انطلاق مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 السديس يؤكد تعزيز دور المرأة في خدمة زائرات الحرمين الشريفين التركي متحدث رسمي للهيئة العامة للنقل تمديد فترة تسليم نماذج حرث الأراضي البعلية بالشمالية هل يمكن التعديل على سند القبض بعد سداد دفعة الإيجار؟ ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس السوري معرض عمارة الحرمين يوثّق تاريخ العمارة الإسلامية ويستعرض تحولات الحرم عبر العصور مزارع نجران تستقبل بلشون الماشية ضمن مسار رحلته الشتوية اقتران شمسي مزدوج للزهرة والمريخ في يناير
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبه 14,947 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.
وأوضحت الدوريات أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالف، وتسليمه والمضبوطات إلى الجهات المختصة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.