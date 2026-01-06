القبض على مخالف لتهريبه 14,947 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول

Icon

الثلاثاء ٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٢٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبه 14,947 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

وأوضحت الدوريات أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالف، وتسليمه والمضبوطات إلى الجهات المختصة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

