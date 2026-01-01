Icon

القبض على مدعي النبوة في دولة إفريقية.. المؤبد في انتظاره

الخميس ١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٢٠ مساءً
القبض على مدعي النبوة في دولة إفريقية.. المؤبد في انتظاره
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الشرطة في غانا، القبض على مدعي النبوة “إيبو نوح”في ليلة رأس السنة الميلادية، وذلك بعد تداول مقاطع تُظهره مكبل اليدين أثناء توقيفه.

وقالت الشرطة إنها تحقق في ادعاءات مزعومة عبر الإنترنت واتهامات بالاحتيال والنصب منسوبة إلى الرجل، مؤكدة أن اسمه الحقيقي هو إيفانز إيشون.

القبض على مدعي النبوة

فيما لم تُعلن الجهات الأمنية حتى الآن بشكل رسمي عن تفاصيل التهم الموجهة إليه، حيث لا تزال التحقيقات جارية وسط تكتم رسمي.

ويواجه “إيبو نوح” مجموعة من التهم، من بينها الإخلال بالنظام العام، وادعاء النبوة كذبا، إضافة إلى تهم تتعلق بالنصب والاحتيال وجمع أموال بطرق مشبوهة، وتهديد السلم العام.

وفي حال ثبوت هذه التهم، قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى 25 عاما، إلى جانب غرامة مالية قد تبلغ نحو 3.5 مليون سيدي غاني، أي ما يعادل قرابة 1.25 مليون ريال سعودي.

وكان مدعي النبوة قد زعم اقتراب طوفان عالمي وحدد موعده يوم 25 ديسمبر، وأظهرت مقاطع فيديو العشرات من الأشخاص وهم يستجيبون لدعوته ويتجهون نحو الأماكن التي حددها، بعد أن باعوا كل ما يملكون لحجز أماكن داخل السفن.

لكنه لاحقاً ظهر في مقطع فيديو آخر، أعلن خلاله تأجيل موعد نهاية العالم، زاعماً “أن الله أوحى إليه بمنحه مزيداً من الوقت لإعطاء الناس فرصة إضافية للنجاة والانضمام إلى مشروعه”، مؤكدا أنه تلقى توجيهات بزيادة عدد السفن لاستيعاب عدد أكبر من المشاركين.

وجمع “إيبو نوح” مبالغ طائلة من أتباعه لبناء سفن عملاقة زاعما أنها ستنقذ آلاف البشر من الغرق.

 

