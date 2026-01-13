Icon

الأهلي يفوز على التعاون 2-1 في دوري روشن Icon جامعة الجوف تعلن فتح باب القبول في 6 برامج دراسات عليا Icon التدخل السعودي السريع يعالج انسحاب الإمارات من دعم المستشفيات اليمنية Icon نيويورك تايمز: الهجوم الأمريكي على إيران بات وشيكا Icon الشرع: قسد هاجمت الجيش السوري في حلب Icon البلديات والإسكان: إطلاق مبادرة ترميز المقاولين لتعزيز كفاءة تسليم المشاريع Icon المرور: 3 حالات تستدعي استخدام إشارات التنبيه “الفليشر” Icon موجة ضباب على سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل Icon الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية وتعزيز للأمن Icon مدارس الموهوبين التقنية تعلن فتح باب التسجيل للصف الأول الثانوي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

القبض على مقيم لتحرشه بحدث في نجران والتشهير به

الثلاثاء ١٣ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٥٨ مساءً
القبض على مقيم لتحرشه بحدث في نجران والتشهير به
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ألقت شرطة منطقة نجران بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، القبض على المقيم من الجنسية الباكستانية خورشيد محمد نظير لتحرشه بحدث.

وأوضحت شرطة منطقة نجران أنه تم إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

قد يهمّك أيضاً
أمانة نجران تعتمد الدليل التنظيمي الشامل للوحات التجارية بالمنطقة

أمانة نجران تعتمد الدليل التنظيمي الشامل للوحات التجارية بالمنطقة

ضبط مقيم لتحرشه بحدث في القصيم

ضبط مقيم لتحرشه بحدث في القصيم

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمانة نجران تعتمد الدليل التنظيمي الشامل للوحات التجارية بالمنطقة
السعودية اليوم

أمانة نجران تعتمد الدليل التنظيمي الشامل للوحات...

السعودية اليوم