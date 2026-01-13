القبض على مقيم لتحرشه بحدث في نجران والتشهير به

ألقت شرطة منطقة نجران بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، القبض على المقيم من الجنسية الباكستانية خورشيد محمد نظير لتحرشه بحدث.

وأوضحت شرطة منطقة نجران أنه تم إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.