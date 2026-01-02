Icon

زلزال يجبر رئيسة المكسيك على قطع كلمتها ولقطات توثق Icon القبض على مقيم لترويجه 26 كيلو قات في القنفذة Icon المؤجر أم المستأجر؟.. إيجار تحسم الجدل حول الطرف الملزم بسداد المقابل المالي Icon ضبط مواطن بحوزته حطب محلي معروض للبيع في حائل Icon انتشار قوات قبائل حضرموت في المنطقة العسكرية الأولى في سيئون Icon الأجواء الشتوية في مكة المكرمة تعزز جودة الحياة وتنعش الحراك الاجتماعي Icon وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل Icon التعادل الإيجابي بهدفين لمثله بين النجمة والخليج في دوري روشن Icon الاتفاق يفوز على الأخدود بثنائية نظيفة Icon منزال يعود في نسخته الجديدة ليحتفي بالإرث الطبيعي للدرعية التاريخية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

القبض على مقيم لترويجه 26 كيلو قات في القنفذة

الجمعة ٢ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٨ مساءً
القبض على مقيم لترويجه 26 كيلو قات في القنفذة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت دوريات الأمن بمحافظة القنفذة على مقيم من الجنسية النيبالية، بعد ضبط 26 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بحوزته، وذلك في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة تهريب وترويج المخدرات.

وأوضح الأمن العام عبر منصة إكس، أنه جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، قبل إحالته إلى جهة الاختصاص لاستكمال ما يلزم وفق الأنظمة المعمول بها.

قد يهمّك أيضاً
انعدام في مدى الرؤية بسبب الضباب على القنفذة والليث

انعدام في مدى الرؤية بسبب الضباب على القنفذة والليث

ضبط مقيمين مخالفين لمزاولة الأنشطة البحرية في القنفذة

ضبط مقيمين مخالفين لمزاولة الأنشطة البحرية في القنفذة

وأكد الأمن العام استمرار جهوده في ملاحقة مهربي ومروجي المخدرات، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بهذه الأنشطة، عبر الاتصال برقم الطوارئ (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو (999) في بقية مناطق المملكة، أو من خلال رقم البلاغات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انعدام في مدى الرؤية بسبب الضباب على القنفذة والليث
السعودية اليوم

انعدام في مدى الرؤية بسبب الضباب على...

السعودية اليوم