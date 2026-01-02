زلزال يجبر رئيسة المكسيك على قطع كلمتها ولقطات توثق القبض على مقيم لترويجه 26 كيلو قات في القنفذة المؤجر أم المستأجر؟.. إيجار تحسم الجدل حول الطرف الملزم بسداد المقابل المالي ضبط مواطن بحوزته حطب محلي معروض للبيع في حائل انتشار قوات قبائل حضرموت في المنطقة العسكرية الأولى في سيئون الأجواء الشتوية في مكة المكرمة تعزز جودة الحياة وتنعش الحراك الاجتماعي وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل التعادل الإيجابي بهدفين لمثله بين النجمة والخليج في دوري روشن الاتفاق يفوز على الأخدود بثنائية نظيفة منزال يعود في نسخته الجديدة ليحتفي بالإرث الطبيعي للدرعية التاريخية
قبضت دوريات الأمن بمحافظة القنفذة على مقيم من الجنسية النيبالية، بعد ضبط 26 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بحوزته، وذلك في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة تهريب وترويج المخدرات.
وأوضح الأمن العام عبر منصة إكس، أنه جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، قبل إحالته إلى جهة الاختصاص لاستكمال ما يلزم وفق الأنظمة المعمول بها.
وأكد الأمن العام استمرار جهوده في ملاحقة مهربي ومروجي المخدرات، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بهذه الأنشطة، عبر الاتصال برقم الطوارئ (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو (999) في بقية مناطق المملكة، أو من خلال رقم البلاغات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected]