القبض على مقيم لترويجه 26 كيلو قات في القنفذة

قبضت دوريات الأمن بمحافظة القنفذة على مقيم من الجنسية النيبالية، بعد ضبط 26 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بحوزته، وذلك في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة تهريب وترويج المخدرات.

وأوضح الأمن العام عبر منصة إكس، أنه جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، قبل إحالته إلى جهة الاختصاص لاستكمال ما يلزم وفق الأنظمة المعمول بها.

وأكد الأمن العام استمرار جهوده في ملاحقة مهربي ومروجي المخدرات، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بهذه الأنشطة، عبر الاتصال برقم الطوارئ (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو (999) في بقية مناطق المملكة، أو من خلال رقم البلاغات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected]