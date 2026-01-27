القبض على مقيم من أفغاني بتهمة التحرش في الرياض

أعلنت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على متهم، مقيم من الجنسية الأفغانية، إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لادعاء وافد في محتوى مرئي تحرش آخر به.

وأوضحت دوريات الأمن بمنطقة الرياض أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.