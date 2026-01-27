القبض على مقيم من أفغاني بتهمة التحرش في الرياض

وزير الموارد البشرية يكرّم المنشآت الفائزة بجائزة العمل في نسختها الخامسة وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للسياحة وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا الأمن العام يحذر: السجن والغرامة عقوبة تأخر مغادرة الوافد عقب انتهاء التأشيرة ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الإيراني وظائف شاغرة لدى التخصصات الصحية وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح مصنع سنيورة للصناعات الغذائية بجدة وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية خالد بن سلمان يستعرض العلاقات ومستجدات الأحداث مع وزير الدفاع الكويتي انطلاق منافسات طواف العُلا 2026 بمشاركة 17 فريقًا عالميًّا
أعلنت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على متهم، مقيم من الجنسية الأفغانية، إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لادعاء وافد في محتوى مرئي تحرش آخر به.
وأوضحت دوريات الأمن بمنطقة الرياض أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.
