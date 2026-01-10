Icon

القبض على مواطنين بالشمالية لترويجهما الشبو والأقراص المحظورة

السبت ١٠ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٧ مساءً
القبض على مواطنين بالشمالية لترويجهما الشبو والأقراص المحظورة
المواطن - فريق التحرير

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطنين بمنطقة الحدود الشمالية لترويجهما الميثامفيتامين المخدر وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

