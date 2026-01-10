القبض على مواطنين بالشمالية لترويجهما الشبو والأقراص المحظورة

البيئة: شتاء السعودية يشهد إنتاجًا مميزًا من الحمضيات المنتدى السعودي للإعلام 2026.. تجربة مشاهدة تفاعلية بمعايير جديدة عبر التلفزيون إحباط تهريب 30 ألف قرص محظور في عسير سلمان للإغاثة يوزّع 1682 قسيمة شرائية في تعز باليمن سامسونغ تتراجع.. كاميرات Galaxy S26 بلا ترقية ميدان فروسية الجبيل يطلق سباق الفروسية الخامس الحصيني: الخميس المقبل بداية “مقرقع البيبان”.. الموسم الثاني من الشتاء ترامب يدعو لوضع حد أقصى للفائدة على بطاقات الائتمان الزكاة: 6 إجراءات لـ نقل ملكية السجل التجاري درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ30 مئوية والسودة الأدنى
ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطنين بمنطقة الحدود الشمالية لترويجهما الميثامفيتامين المخدر وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.