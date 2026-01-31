القبض على مواطن أطلق النار في مكان عام بوادي الدواسر

قبضت شرطة محافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض على مواطن ظهر في محتوى مرئي وهو يطلق النار من سلاح ناري في مكان عام، ما عرّض حياة الآخرين للخطر.

واتُّخذت بحقّه الإجراءات النظامية الأولية، تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال المساءلة وفق الأنظمة المعمول بها.