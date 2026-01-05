Icon

القبض على مواطن لترويجه أقراصًا محظورة في حائل

الإثنين ٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٠ مساءً
القبض على مواطن لترويجه أقراصًا محظورة في حائل
المواطن - فريق التحرير

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطن بمنطقة حائل لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

