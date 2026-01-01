القبض على مواطن لترويجه 28 ألف قرص محظور بعسير

Icon

الجمعة ٢ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٥ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة عسير القبض على مواطن لترويجه (28.209) أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

