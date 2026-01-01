القبض على مواطن لترويجه 28 ألف قرص محظور بعسير دوري المحترفين.. الجولة الـ13 تشعل سباق الصدارة مصرع وفقدان 10 أشخاص في هجوم على عمال مناجم في البيرو دوري الدرجة الأولى للمحترفين: أبها والدرعية يواصلان الانتصارات قبل القمة المرتقبة إيطاليا تؤكد فقدان 16 من مواطنيها بعد حريق سويسرا موجة باردة في 7 مناطق.. والحرارة تحت الصفر بدرجتين ضبط 1938 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة حرس الحدود يشارك في مبادرة “عسير تقتدي” للتبرع بالدم غدًا.. انطلاق أشواط الكؤوس ضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 فريق سعودي يجري 50 عملية متخصصة بجراحة العظام بقطاع غزة
أعلنت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة عسير القبض على مواطن لترويجه (28.209) أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.