القبض على مواطن لسرقته مركبة في وضع التشغيل وعكس السير بالرياض

قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن لسرقته مركبة في وضع التشغيل، وعكس السير معرضًا حياة الآخرين للخطر.

وأوضح الأمن العام عبر حسابه في منصة إكس، أنه قد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة، وجار القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيا بذلك، لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.