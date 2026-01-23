Icon

موجة برد شديدة متوقعة تؤثر في 40 ولاية أمريكية Icon إحباط محاولة تهريب 13 كيلوجرامًا من الحشيش في جازان Icon ورثة عبد الحليم حافظ يلاحقون العندليب الأبيض قضائيًا Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة EY Icon القبض على مواطن لنقله وإيوائه 47 مخالفًا لنظام أمن الحدود بالرياض Icon لقطات لهطول أمطار الخير على منطقة تبوك Icon تقلبات جوية وأمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة Icon وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي Icon سلمان للإغاثة يعيد تشغيل أقسام الولادة والعمليات بعدد من مستشفيات قطاع غزة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية أوغندا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

القبض على مواطن لنقله وإيوائه 47 مخالفًا لنظام أمن الحدود بالرياض

الجمعة ٢٣ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢١ مساءً
القبض على مواطن لنقله وإيوائه 47 مخالفًا لنظام أمن الحدود بالرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض القبض على مواطن؛ لنقله وإيوائه (47) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم، وإحالة المخالفين إلى جهة الاختصاص، فيما أُحيل من قام بنقلهم وإيوائهم إلى النيابة العامة.

وأوضح الأمن العام، في بيان له، أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافةً إلى التشهير به.

قد يهمّك أيضاً
أمير الرياض يستقبل الطالبة لمى السهلي بمناسبة حصولها على درجة الماجستير

أمير الرياض يستقبل الطالبة لمى السهلي بمناسبة حصولها على درجة الماجستير

ضبط 6 وافدين لممارستهم الدعارة في شقة سكنية بتبوك

ضبط 6 وافدين لممارستهم الدعارة في شقة سكنية بتبوك

وتعد هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

وحثت الأمن على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط قائد مركبة ارتكب عدة مخالفات في الرياض وإحالته للهيئة المرورية
السعودية اليوم

ضبط قائد مركبة ارتكب عدة مخالفات في...

السعودية اليوم
أمير الرياض يستقبل الطالبة لمى السهلي بمناسبة حصولها على درجة الماجستير
السعودية اليوم

أمير الرياض يستقبل الطالبة لمى السهلي بمناسبة...

السعودية اليوم
أمانة الرياض تفتتح كليًا جسر طريق الحائر عند تقاطعه مع وادي حنيفة
السعودية اليوم

أمانة الرياض تفتتح كليًا جسر طريق الحائر...

السعودية اليوم
ضبط 6 وافدين لممارستهم الدعارة في شقة سكنية بتبوك
السعودية اليوم

ضبط 6 وافدين لممارستهم الدعارة في شقة...

السعودية اليوم