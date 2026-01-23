القبض على مواطن لنقله وإيوائه 47 مخالفًا لنظام أمن الحدود بالرياض

أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض القبض على مواطن؛ لنقله وإيوائه (47) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم، وإحالة المخالفين إلى جهة الاختصاص، فيما أُحيل من قام بنقلهم وإيوائهم إلى النيابة العامة.

وأوضح الأمن العام، في بيان له، أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافةً إلى التشهير به.

وتعد هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

وحثت الأمن على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.