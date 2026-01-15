Icon

القبض على مواطن نقل 8 مخالفين لنظام أمن الحدود في الليث 

الخميس ١٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٨ مساءً
القبض على مواطن نقل 8 مخالفين لنظام أمن الحدود في الليث 
المواطن - فريق التحرير

قبضت شرطة محافظة الليث على مواطن لنقله (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، و(2) من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

وأكَّد الأمن العام أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة. وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدني مسؤلية على المبلغ.

