بدء أعمال السجل العقاري في 3 أحياء بمنطقة مكة المكرمة موسوعة غينيس تسجل شعار موسم جدة كأثقل درع مصنوع من الذهب “المنافذ الجمركية” تسجل 862 حالة ضبط خلال أسبوع نائب أمير الرياض يعزي في وفاة الفريق أول سعيد القحطاني القبض على 17 إثيوبيًا لتهريبهم 306 كجم من القات في جازان هل تؤثر مضادات الاكتئاب للأمهات على ذكاء الطفل؟ تحذير.. الوزن الزائد في المراهقة يرتبط بمخاطر صحية لاحقاً القبض على مواطنين بالشمالية لترويجهما الشبو والأقراص المحظورة البيئة: شتاء السعودية يشهد إنتاجًا مميزًا من الحمضيات المنتدى السعودي للإعلام 2026.. تجربة مشاهدة تفاعلية بمعايير جديدة عبر التلفزيون
أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان القبض على (17) مخالفا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهم (306) كيلوجرامات من نبات القات المخدر، حيث تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.