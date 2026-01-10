Icon

القبض على 17 إثيوبيًا لتهريبهم 306 كجم من القات في جازان

السبت ١٠ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٢٥ مساءً
القبض على 17 إثيوبيًا لتهريبهم 306 كجم من القات في جازان
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان القبض على (17) مخالفا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهم (306) كيلوجرامات من نبات القات المخدر، حيث تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

