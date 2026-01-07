Icon

القبض على 3 مواطنين لترويجهم الحشيش والإمفيتامين والأقراص المحظورة بالمدينة

الأربعاء ٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٤٤ مساءً
القبض على 3 مواطنين لترويجهم الحشيش والإمفيتامين والأقراص المحظورة بالمدينة
المواطن - فريق التحرير

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على 3 مواطنين بمنطقة المدينة المنورة لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، و(13,688) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

