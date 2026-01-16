Icon

القبض على 5 أشخاص لترويجهم الشبو المخدر في حائل

الجمعة ١٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٥:٠٠ مساءً
القبض على 5 أشخاص لترويجهم الشبو المخدر في حائل
المواطن - فريق التحرير

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على 5 مواطنين بمنطقة حائل لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقاف المخالفين؛ واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

