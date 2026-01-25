القبض على 5 إثيوبيين ويمنيين لتهريبهم 124 كجم من القات

تطوير تقاطع الملك فهد في حفرالباطن واستحداث مسار حر حساب المواطن يوضح آلية تقييم الأصول ضمن معايير الاستحقاق مواجهة الرياض والهلال تنتهي بالتعادل الإيجابي لا إصابات.. مدني ينبع يخمد حريقًا في 3 محال تجارية تعليق الدراسة الحضورية بجامعة نجران غدًا ضبط 7,210 دراجات آلية مخالفة في أسبوع رئيس وزراء مالي يزور المسجد النبوي برشلونة يستعيد صدارة الدوري الإسباني بثلاثية في شباك أوفييدو القادسية يتغلب على النجمة بثلاثية عوالق ترابية وإنذار أحمر في نجران
تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب، بمنطقة عسير، من القبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين الإثيوبية واليمنية، لتهريبهم 124 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المخالفين، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
ودعت الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات عبر الأرقام التالية: (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، أو عبر رقم بلاغات حرس الحدود (994)، ورقم المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعالج بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.