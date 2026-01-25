القبض على 5 إثيوبيين ويمنيين لتهريبهم 124 كجم من القات

تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب، بمنطقة عسير، من القبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين الإثيوبية واليمنية، لتهريبهم 124 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المخالفين، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

ودعت الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات عبر الأرقام التالية: (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، أو عبر رقم بلاغات حرس الحدود (994)، ورقم المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعالج بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.