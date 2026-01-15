القندل.. تجربة طبيعية يقصدها زوار جزر فرسان في الإجازة الدراسية

مسؤول أممي: الدمار في غزة هائل والقيود الإسرائيلية تعرقل وصول الإغاثة ابتكارات وجوائز عالمية.. المزارع “الجهني” يجسد قصة نجاح بمهرجان زيتون الجوف “الرئاسي اليمني” يعين شائع الزنداني رئيسًا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة رئيس هيئة الترفيه يعلن أكبر جائزة لرمية التسع سهام موجة برد إلى ما دون الصفر على محافظة القريات إصابة 4 أشخاص جراء انفجار في هولندا الدولار يصعد مع تراجع طلبات إعانات البطالة في أمريكا بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا جديدًا لميزانية الحكومة اليمنية حرس الحدود يوضح عقوبة الدخول إلى الحدود البرية: السجن والغرامة تنبيه من عوالق ترابية على منطقة نجران
تشهد غابات القندل بجزر فرسان خلال إجازة منتصف العام الدراسي حركة سياحية وإقبالًا كبيرًا من الزوار، مستفيدةً من اعتدال الأجواء والتجارب السياحية البحرية والطبيعية التي تجمع الاستجمام والاكتشاف.
وتُعد القندل من أبرز الوجهات الطبيعية التي يحرص الشباب والعائلات على زيارتها وخوض تجربة التنزّه بالقوارب الصغيرة بين الممرات المائية، والتعرّف على هذا النظام البيئي الفريد في الأرخبيل، لما يتميز به من هدوء بصري وتنوّع بيئي.
وتتميز تجربة التنزّه بموقع القندل بسياحة هادئة ومشاهد طبيعية تتيح التأمل والتصوير ومتابعة الحياة الفطرية، إلى جانب ما تمثله من قيمة بيئية تسهم في تعزيز الوعي بأهمية النظم الساحلية وحمايتها.
وأوضح عددٌ من قادة القوارب السياحية أن الطلب على الرحلات البحرية يتزايد خلال الإجازات الدراسية، لا سيما في فترة اعتدال الأجواء، مشيرين إلى أن رحلات القندل أصبحت جزءًا ثابتًا من برنامج الزائر اليومي لجزر فرسان، لما تقدّمه من تجربة سياحية متميزة.
وأسهم هذا الحراك السياحي في تنشيط عددٍ من الأنشطة المرتبطة بالسياحة البحرية، منها تشغيل القوارب، وتنظيم الرحلات القصيرة، إضافة إلى زيادة الإقبال على الخدمات المساندة، في وقتٍ تتعزّز فيه مكانة جزر فرسان وجهة طبيعية وسياحية تستقطب الزوار من داخل المنطقة وخارجها.
وتعكس القندل نموذجًا للسياحة البيئية التي تعتمد على التوازن بين متعة الزائر والحفاظ على المكوّن الطبيعي، ضمن مشهدٍ سياحي ينسجم مع تنوع التجارب السياحية في منطقة جازان، وتعزيز حضورها على خارطة السياحة طوال العام.