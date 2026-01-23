Icon

للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون الخليجي

القوات الأمنية السعودية تشارك في التمرين التعبوي المشترك “أمن الخليج العربي 4”

الجمعة ٢٣ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٤٢ مساءً
المواطن - فريق التحرير

تشارك القوات الأمنية السعودية في التمرين التعبوي الخليجي المشترك الرابع للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أمن الخليج العربي 4)، الذي تستضيفه دولة قطر الشقيقة لتعزيز التعاون الأمني بين دول المجلس.

ويهدف التمرين، الذي تشارك فيه المملكة بقوة أمنية متخصصة من وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، إلى تطوير التنسيق والتكامل وتبادل الخبرات بين قطاعات الأمن الداخلي بدول المجلس في مواجهة التحديات المشتركة.

