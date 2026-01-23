القوات الأمنية السعودية تشارك في التمرين التعبوي المشترك “أمن الخليج العربي 4”

موجة برد شديدة متوقعة تؤثر في 40 ولاية أمريكية إحباط محاولة تهريب 13 كيلوجرامًا من الحشيش في جازان ورثة عبد الحليم حافظ يلاحقون العندليب الأبيض قضائيًا وظائف إدارية شاغرة في شركة EY القبض على مواطن لنقله وإيوائه 47 مخالفًا لنظام أمن الحدود بالرياض لقطات لهطول أمطار الخير على منطقة تبوك تقلبات جوية وأمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي سلمان للإغاثة يعيد تشغيل أقسام الولادة والعمليات بعدد من مستشفيات قطاع غزة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية أوغندا
تشارك القوات الأمنية السعودية في التمرين التعبوي الخليجي المشترك الرابع للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أمن الخليج العربي 4)، الذي تستضيفه دولة قطر الشقيقة لتعزيز التعاون الأمني بين دول المجلس.
ويهدف التمرين، الذي تشارك فيه المملكة بقوة أمنية متخصصة من وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، إلى تطوير التنسيق والتكامل وتبادل الخبرات بين قطاعات الأمن الداخلي بدول المجلس في مواجهة التحديات المشتركة.