القوات الخاصة للأمن والحماية تنفذ مهامها في سباق طواف العلا 2026

نفذت القوة الخاصة للأمن والحماية بمحافظة العُلا مهام الأمن والحماية في سباق طواف العلا 2026، الذي تنظمه وزارة الرياضة، والهيئة الملكية لمحافظة العلا خلال الفترة من 27 إلى 31 يناير 2026م.

وأظهرت القوة الخاصة للأمن والحماية بمحافظة العُلا، بالتعاون مع الجهات الأمنية، جاهزية عالية في تنفيذ مهامها الأمنية، وتأمين مواقع السباق، وتوفير الحماية اللازمة للمشاركين والمنظمين؛ بما يحقق سلامة الحدث ونجاحه وفق الخطط المعتمدة.