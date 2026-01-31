Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

مرخصة من وزارة الاعلام

القوات الخاصة للأمن والحماية تنفذ مهامها في سباق طواف العلا 2026

السبت ٣١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٦ مساءً
القوات الخاصة للأمن والحماية تنفذ مهامها في سباق طواف العلا 2026
المواطن - واس

نفذت القوة الخاصة للأمن والحماية بمحافظة العُلا مهام الأمن والحماية في سباق طواف العلا 2026، الذي تنظمه وزارة الرياضة، والهيئة الملكية لمحافظة العلا خلال الفترة من 27 إلى 31 يناير 2026م.

وأظهرت القوة الخاصة للأمن والحماية بمحافظة العُلا، بالتعاون مع الجهات الأمنية، جاهزية عالية في تنفيذ مهامها الأمنية، وتأمين مواقع السباق، وتوفير الحماية اللازمة للمشاركين والمنظمين؛ بما يحقق سلامة الحدث ونجاحه وفق الخطط المعتمدة.

