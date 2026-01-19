Icon

مشاهد جديدة لسرقة المجوهرات من متحف اللوفر

الإثنين ١٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٤٧ مساءً
مشاهد جديدة لسرقة المجوهرات من متحف اللوفر
المواطن - فريق التحرير

عرضت وسائل إعلام فرنسية الأحد، مشاهد من كاميرات مراقبة لعملية السطو التي وقعت في متحف اللوفر في أكتوبر في قلب باريس.

وأظهرت  اللقطات، اثنين من اللصوص، أحدهما يرتدي قناعا أسود وسترة صفراء، والآخر يرتدي ملابس سوداء وخوذة دراجة نارية، وهما يدخلان قاعة أبولو حيث كانت المجوهرات معروضة.

متحف اللوفر يعاود الإغلاق مع تجديد الموظفين إضرابهم

جديد مسروقات اللوفر.. توقيف رجلين أحدهما قبل سفره بلحظات

