Icon

الأهلي يفوز على الأخدود في دوري روشن Icon صقارون مشاركون بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 يكشفون المكاسب المالية الكبيرة Icon أمانة الرياض تطلق فعاليات كشتة الشتوية في 46 وجهة على مستوى المنطقة Icon السعودية تؤكد دعمها الكامل لسيادة الصومال الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها Icon العُلا تناقش إشكاليات السرد التاريخي في أمسية “الرواية التاريخية بين التخييل والواقع” Icon رئيس مجلس القيادة اليمني يعلن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة التحالف Icon أمريكا: مقتل 6 أشخاص في إطلاق نار شرق ولاية ميسيسيبي Icon الفتح يفوز على نيوم بهدفٍ نظيف في دوري روشن Icon ليالي الدرعية.. أعمال فنية معاصرة تستلهم العرضة النجدية وإرث القوافل Icon شركة سابك تعلن عن وظائف شاغرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الكليجا.. منتج تراثي يعزز السياحة والاقتصاد في منطقة القصيم

السبت ١٠ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٤ مساءً
الكليجا.. منتج تراثي يعزز السياحة والاقتصاد في منطقة القصيم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تُعدّ الكليجا من أبرز المنتجات التراثية التي تشتهر بها منطقة القصيم، حيث تمثّل عنصرًا أصيلًا من الموروث الثقافي والغذائي، وأسهمت عبر عقود طويلة في ترسيخ الهوية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المحلي.

وتحظى الكليجا بمكانة خاصة بين المأكولات الشعبية، إذ تُقدَّم في المناسبات الاجتماعية والأعياد، وتعكس قيم الكرم والضيافة، وتتكوّن من عجينة تُحشى بالتمر أو الدبس، وتُضاف إليها بهارات تقليدية مثل الهيل والقرفة، قبل أن تُخبز بطرق متوارثة تمنحها نكهتها المميزة.

قد يهمّك أيضاً
موجة البرد تدفع السكان لاستخدام الحطب المستورد للتدفئة بالقصيم

موجة البرد تدفع السكان لاستخدام الحطب المستورد للتدفئة بالقصيم

ضبط مقيم لتحرشه بحدث في القصيم

ضبط مقيم لتحرشه بحدث في القصيم

ولعبت الكليجا دورًا بارزًا في دعم الحراك السياحي والاقتصادي بمنطقة القصيم، وأصبحت عنصر جذب للزوار خلال المواسم والفعاليات التراثية، وأسهمت في تنشيط الحركة التجارية، وزيادة الإقبال على المنتجات المحلية، إلى جانب دعم قطاع الصناعات الغذائية التقليدية.

وفي هذا السياق، تؤدي الأسر المنتجة دورًا محوريًا في الحفاظ على صناعة الكليجا، من خلال مشاركتها في المهرجانات والأسواق الشعبية، وتحويل هذا المنتج التراثي إلى مصدر دخل مستدام، بدعم من الجهات المعنية.
ويُشكّل مهرجان الكليجا في نسخته الـ 17، المقامة فعالياته حاليًا في مركز الملك خالد الحضاري، منصةً لتعريف الزوار بتاريخ هذا المنتج الشعبي، وإبراز التنوع الثقافي لمنطقة القصيم، إلى جانب تعزيز حضور المطبخ السعودي ضمن خارطة السياحة الثقافية بالمملكة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد