الكليجا.. منتج تراثي يعزز السياحة والاقتصاد في منطقة القصيم

تُعدّ الكليجا من أبرز المنتجات التراثية التي تشتهر بها منطقة القصيم، حيث تمثّل عنصرًا أصيلًا من الموروث الثقافي والغذائي، وأسهمت عبر عقود طويلة في ترسيخ الهوية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المحلي.

وتحظى الكليجا بمكانة خاصة بين المأكولات الشعبية، إذ تُقدَّم في المناسبات الاجتماعية والأعياد، وتعكس قيم الكرم والضيافة، وتتكوّن من عجينة تُحشى بالتمر أو الدبس، وتُضاف إليها بهارات تقليدية مثل الهيل والقرفة، قبل أن تُخبز بطرق متوارثة تمنحها نكهتها المميزة.

ولعبت الكليجا دورًا بارزًا في دعم الحراك السياحي والاقتصادي بمنطقة القصيم، وأصبحت عنصر جذب للزوار خلال المواسم والفعاليات التراثية، وأسهمت في تنشيط الحركة التجارية، وزيادة الإقبال على المنتجات المحلية، إلى جانب دعم قطاع الصناعات الغذائية التقليدية.

وفي هذا السياق، تؤدي الأسر المنتجة دورًا محوريًا في الحفاظ على صناعة الكليجا، من خلال مشاركتها في المهرجانات والأسواق الشعبية، وتحويل هذا المنتج التراثي إلى مصدر دخل مستدام، بدعم من الجهات المعنية.

ويُشكّل مهرجان الكليجا في نسخته الـ 17، المقامة فعالياته حاليًا في مركز الملك خالد الحضاري، منصةً لتعريف الزوار بتاريخ هذا المنتج الشعبي، وإبراز التنوع الثقافي لمنطقة القصيم، إلى جانب تعزيز حضور المطبخ السعودي ضمن خارطة السياحة الثقافية بالمملكة.