الكونغو تسجل انخفاضًا كبيرًا في إصابات جدري القرود

الجمعة ٢ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٣:١٢ مساءً
الكونغو تسجل انخفاضًا كبيرًا في إصابات جدري القرود
المواطن - واس

أعلن المعهد الوطني للصحة العامة في الكونغو الديمقراطية، انخفاضًا ملحوظًا في عدد حالات الإصابة بجدري القرود؛ إذ تراجع المعدل الأسبوعي من نحو (2000) حالة في بداية تفشي الوباء إلى ما بين (250) و(300) حالة حاليًا.

وأوضح منسق مركز عمليات الطوارئ للصحة العامة كريستيان نجندو أن الحالات المسجلة في ديسمبر الماضي اقتصرت على (19) منطقة صحية فقط، مقارنة بـ(401) منطقة في بداية التفشي، مشيرًا إلى أن معظم الإصابات الحالية تتركز في إقليمي شمال وجنوب كيفو وبعض مناطق سانكورو، بفضل جهود المراقبة والتدخل الصحي.

