اللواء الحربي يتفقد قيادة القوة الخاصة للأمن البيئي بمكة المكرمة

تفقد قائد القوات الخاصة للأمن البيئي اللواء الركن ساهر بن محمد الحربي، قيادة القوة الخاصة للأمن البيئي بمنطقة مكة المكرمة، وذلك لمتابعة سير العمل ميدانيًا وتنفيذ القوات مهامها في مناطق مسؤولياتها للمحافظة على البيئة، كما قام بزيارة مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بالمنطقة، ووقف على آلية استقبال البلاغات البيئية ومستوى الجاهزية والتنسيق العملياتي.

ونقل اللواء الحربي لضباط وأفراد القيادة، تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وتقديره لما يبذلونه من جهود في تنفيذ مهام القوات في حماية ومراقبة البيئة وتحقيق الالتزام البيئي.