اللواء المربع يتفقد سير العمل بجوازات مطار حائل الدولي

تفقد مدير عام الجوازات المكلّف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، جوازات مطار حائل الدولي تزامنًا مع انطلاق فعاليات رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026، وذلك للوقوف على سير العمل والخدمات المقدمة للمسافرين.
واطلع اللواء المربع خلال الجولة على آلية العمل في صالات القدوم والمغادرة الدولية، وانسيابية إجراءات الجوازات، ومستوى كفاءة الخدمات، وما يتم تقديمه من تسهيلات للمسافرين.
وأكدّ المربع أن الجوازات سخرت جميع إمكاناتها البشرية والتقنية لدعم نجاح فعاليات المملكة الدولية بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تحسين تجربة الزوار وتعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية.