المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الاستثمار

ينعقد يوم الاثنين 26 يناير 2026 المؤتمر الصحفي الحكومي الذي يستضيف معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح؛ للحديث عن أبرز المنجزات الاستثمارية وآثارها الاقتصادية، وتقديم نبذة عن منظومة الاستثمار وتوجهاتها المستقبلية، وسيجيب عن أسئلة الحضور والإعلاميين.

ويبث المؤتمر مباشرة عبر قنوات التلفزيون السعودية، ومنصة شاهد، ومنصات التواصل الاجتماعي لوزارة الإعلام.