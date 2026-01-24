Icon

المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الاستثمار

السبت ٢٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٦ مساءً
المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الاستثمار
المواطن - واس

ينعقد يوم الاثنين 26 يناير 2026 المؤتمر الصحفي الحكومي الذي يستضيف معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح؛ للحديث عن أبرز المنجزات الاستثمارية وآثارها الاقتصادية، وتقديم نبذة عن منظومة الاستثمار وتوجهاتها المستقبلية، وسيجيب عن أسئلة الحضور والإعلاميين.

ويبث المؤتمر مباشرة عبر قنوات التلفزيون السعودية، ومنصة شاهد، ومنصات التواصل الاجتماعي لوزارة الإعلام.

