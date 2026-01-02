Icon

المؤجر أم المستأجر؟.. إيجار تحسم الجدل حول الطرف الملزم بسداد المقابل المالي

الجمعة ٢ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

قالت شبكة إيجار إن الطرف الملزم بسداد المقابل المالي هو المؤجر، ويتم خصم المقابل المالي عند دخول العقد فترة الـ60 يومًا الأخيرة، وفي حال عدم توفر القيمة في محفظة المؤجر يتم احتسابها مديونية.

وتابعت شبكة إيجار عبر منصة إكس: كما يتاح للطرفين (المؤجر – المستأجر) تعطيل خاصية التجديد التلقائي قبل الدخول في فترة الـ60 يومًا الأخيرة.

كما أكدت منصة إيجار أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.

وأوضحت إيجار، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.

وأضافت، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد. عقارات للإيجار بمواصفات عالية

وأكدت أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.

