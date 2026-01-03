المالكي: التحالف ملتزم بحماية ودعم استقرار محافظة شبوة والقوات المتواجدة فيها

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي ترحيب قيادة القوات المشتركة للتحالف ببيان محافظ محافظة شبوة

عوض محمد بن الوزير الذي أيد فيه جهود التحالف وإعلانه العمل مع التحالف لتامين محافظة شبوة.

كما أكد المالكي التزام التحالف بحماية ودعم استقرار محافظة شبوة والقوات المتواجدة فيها وعدم دخول أي قوات إلا بالتنسيق مع محافظ شبوة عوض بن الوزير.