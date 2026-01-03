المالكي: التحالف ملتزم بحماية ودعم استقرار محافظة شبوة والقوات المتواجدة فيها

حي حراء الثقافي.. وجهة حضارية تستحضر ذاكرة الوحي في مكة المكرمة الجامعة العربية ترحب بعقد مؤتمر شامل بالرياض لمعالجة مسألة الجنوب اليمني آل جابر: ترحيب محافظ شبوة بدعوة السعودية للحوار الجنوبي خطوة إيجابية قطر ترحب باستضافة السعودية مؤتمرًا شاملًا لبحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية في اليمن البحرين: نتابع مستجدات الأوضاع في اليمن وندعو إلى التهدئة وعدم التصعيد كأس العالم FIFA™ يصل إلى الرياض في مستهل جولته العالمية تتويج 6 فائزين بكؤوس الملك عبدالعزيز ضمن أشواط الملاك الدوليين تعليم نجران يُطلق خدمة الهاتف الاستشاري شركة أمريكية تبدأ إنتاج أول سيارة كهربائية طائرة الرئيس التونسي يقرر تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر
أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي ترحيب قيادة القوات المشتركة للتحالف ببيان محافظ محافظة شبوة
عوض محمد بن الوزير الذي أيد فيه جهود التحالف وإعلانه العمل مع التحالف لتامين محافظة شبوة.
كما أكد المالكي التزام التحالف بحماية ودعم استقرار محافظة شبوة والقوات المتواجدة فيها وعدم دخول أي قوات إلا بالتنسيق مع محافظ شبوة عوض بن الوزير.
#بيان | قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن": نرحب ببيان محافظ شبوة بتأييد التحالف pic.twitter.com/I28uyxsnwG
— المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) January 3, 2026