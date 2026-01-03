Icon

حي حراء الثقافي.. وجهة حضارية تستحضر ذاكرة الوحي في مكة المكرمة Icon الجامعة العربية ترحب بعقد مؤتمر شامل بالرياض لمعالجة مسألة الجنوب اليمني Icon آل جابر: ترحيب محافظ شبوة بدعوة السعودية للحوار الجنوبي خطوة إيجابية Icon قطر ترحب باستضافة السعودية مؤتمرًا شاملًا لبحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية في اليمن Icon البحرين: نتابع مستجدات الأوضاع في اليمن وندعو إلى التهدئة وعدم التصعيد Icon كأس العالم FIFA™ يصل إلى الرياض في مستهل جولته العالمية Icon تتويج 6 فائزين بكؤوس الملك عبدالعزيز ضمن أشواط الملاك الدوليين Icon تعليم نجران يُطلق خدمة الهاتف الاستشاري Icon شركة أمريكية تبدأ إنتاج أول سيارة كهربائية طائرة Icon الرئيس التونسي يقرر تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
عدم دخول أي قوات إلا بالتنسيق مع محافظ شبوة عوض بن الوزير

المالكي: التحالف ملتزم بحماية ودعم استقرار محافظة شبوة والقوات المتواجدة فيها

السبت ٣ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٥:٥٤ مساءً
المالكي: التحالف ملتزم بحماية ودعم استقرار محافظة شبوة والقوات المتواجدة فيها
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي ترحيب قيادة القوات المشتركة للتحالف ببيان محافظ محافظة شبوة
عوض محمد بن الوزير الذي أيد فيه جهود التحالف وإعلانه العمل مع التحالف لتامين محافظة شبوة.

كما أكد المالكي التزام التحالف بحماية ودعم استقرار محافظة شبوة والقوات المتواجدة فيها وعدم دخول أي قوات إلا بالتنسيق مع محافظ شبوة عوض بن الوزير.

قد يهمّك أيضاً
آل جابر: ترحيب محافظ شبوة بدعوة السعودية للحوار الجنوبي خطوة إيجابية

آل جابر: ترحيب محافظ شبوة بدعوة السعودية للحوار الجنوبي خطوة إيجابية

السعودية ترحب بطلب رئيس مجلس القيادة اليمني عقد مؤتمر شامل بالرياض يجمع كافة المكونات الجنوبية

السعودية ترحب بطلب رئيس مجلس القيادة اليمني عقد مؤتمر شامل بالرياض يجمع...

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

آل جابر: ترحيب محافظ شبوة بدعوة السعودية للحوار الجنوبي خطوة إيجابية
السعودية اليوم

آل جابر: ترحيب محافظ شبوة بدعوة السعودية...

السعودية اليوم
باكستان تعرب عن تضامنها الكامل مع المملكة وترحب بالجهود الإقليمية لتهدئه الوضع في اليمن
السعودية اليوم

باكستان تعرب عن تضامنها الكامل مع المملكة...

السعودية اليوم
التحالف ينفّذ ضربة جوية بالمكلا استهدفت دعمًا عسكريًا قادمًا من ميناء الفجيرة الإماراتي
أخبار رئيسية

التحالف ينفّذ ضربة جوية بالمكلا استهدفت دعمًا...

أخبار رئيسية
الإمارات تعلن إنهاء ما تبقى من وجودها العسكري في اليمن
السعودية اليوم

الإمارات تعلن إنهاء ما تبقى من وجودها...

السعودية اليوم
متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر
السعودية اليوم

متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80...

السعودية اليوم
الحكومة اليمنية تثمن مواقف السعودية التاريخية والثابتة وقيادتها المسؤولة لتحالف دعم الشرعية
السعودية اليوم

الحكومة اليمنية تثمن مواقف السعودية التاريخية والثابتة...

السعودية اليوم
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدشن حساب المتحدث الرسمي على منصة إكس
السعودية اليوم

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدشن حساب...

السعودية اليوم
السعودية ترحب بطلب رئيس مجلس القيادة اليمني عقد مؤتمر شامل بالرياض يجمع كافة المكونات الجنوبية
أخبار رئيسية

السعودية ترحب بطلب رئيس مجلس القيادة اليمني...

أخبار رئيسية