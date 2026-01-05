Icon

أمانة جازان توقّع عقدًا استثماريًّا لإنشاء منشأة رعاية صحية Icon فيصل بن فرحان يصل إلى مصر Icon توضيح من إيجار بشأن خدمة سند القبض Icon سعود بن نايف يدشّن حزمة مشاريع تنموية كبرى في الأحساء بـ 992 مليون ريال Icon الهلال يعتلي صدارة دوري روشن بعد فوزه على ضمك بثنائية Icon نيوم يتغلّب على الحزم بهدفين مقابل هدف في دوري روشن Icon الجيش الفنزويلي يعترف بديلسي رودريغيز رئيسة بالوكالة Icon سبيس إكس الأمريكية تطلق 29 قمرًا صناعيًّا جديدًا إلى الفضاء Icon عبور 70 شاحنة مقدمة من سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة إلى اليمن Icon فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية كندا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية

المالية: إلزام جميع الجهات الحكومية بطرح المنقولات عبر مزاد اعتماد الإلكتروني

الإثنين ٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١:٢٦ مساءً
المالية: إلزام جميع الجهات الحكومية بطرح المنقولات عبر مزاد اعتماد الإلكتروني
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة المالية اليوم، بدء تطبيق إلزام جميع الجهات الحكومية بطرح وبيع المنقولات الحكومية من خلال خدمة مزاد اعتماد الإلكتروني التابعة لمنصة اعتماد، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار التحول الرقمي الذي تقوده الوزارة في الخدمات المالية الحكومية، إذ يتيح مزاد اعتماد للجهات الحكومية تنفيذ عمليات العرض والبيع بشكل إلكتروني كامل، بدءًا من إدخال بيانات المنقولات وتسعيرها، مرورًا بالإعلان واستقبال عروض المزايدين، وحتى الترسية وإصدار الفواتير إلكترونيًا.

قد يهمّك أيضاً
وزارة المالية تُطلق معجم المصطلحات المالية والاقتصادية

وزارة المالية تُطلق معجم المصطلحات المالية والاقتصادية

المالية تصدر البيان التمهيدي للميزانية.. الإيرادات 1.147 مليار ريال والنفقات 1.313 مليار

المالية تصدر البيان التمهيدي للميزانية.. الإيرادات 1.147 مليار ريال والنفقات 1.313 مليار

وأكدت الوزارة أن إلزامية الطرح عبر المنصة تسهم في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأفراد والقطاع الخاص، وتمكّن الجميع من الاطلاع والمشاركة في المزادات الحكومية بكل يسر ووضوح، مما يعزز المنافسة العادلة ويضمن الاستفادة المثلى من الأصول العامة.

ويعد “مزاد اعتماد” إحدى الخدمات الرئيسة في منصة اعتماد، ويستهدف تسهيل إجراءات بيع المنقولات الحكومية وزيادة كفاءة التصرف فيها، بما يواكب أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير الإدارة المالية العامة وتعزيز الشفافية في التعاملات الحكومية.
ويمكن للجهات الحكومية تنفيذ عمليات الطرح عبر حساباتها في منصة اعتماد، فيما يمكن للأفراد والقطاع الخاص الاطلاع على المزادات والمشاركة فيها من خلال الرابط: https://etimad.sa.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد