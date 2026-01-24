Icon

المنتدى السعودي للإعلام.. حين يصبح الفن دبلوماسية والهوية السعودية رسالة عالمية Icon المنتدى السعودي للإعلام 2026 يستكشف أسرار الحوارات المؤثرة وأدوات التأثير في الجماهير Icon هيفاء وهبي وأحمد سعد يقدمان ليلة غنائية مميزة على مسرح محمد عبده أرينا Icon المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الاستثمار Icon الأهلي يتغلب على نيوم بثلاثة أهداف نظيفة Icon 3 تحت الصفر.. موجة باردة على طريف Icon دوري روشن.. الاتفاق يتغلّب على الخلود بهدفين مقابل هدف Icon الخليج والشباب يتعادلان سلبًا في الجولة الـ 18 من دوري روشن Icon وزارة الداخلية تعلن تحديث لائحة مسؤوليات مختصي السلامة والأمن الصناعي Icon طريقة الاستعلام عن الدعم السكني وتوضيح بشأن موعد الإيداع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تشمل تصاميم تحاكي التراث النجراني الأصيل

المجسمات الجمالية بنجران.. حكاية إبداع بصري لهوية ثقافية وتاريخ عريق

السبت ٢٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٠٦ مساءً
المجسمات الجمالية بنجران.. حكاية إبداع بصري لهوية ثقافية وتاريخ عريق
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تشهد مدينة نجران تحولًا بصريًا لافتًا يعكس الهوية الثقافية والتاريخية العريقة للمنطقة، حيث انتشرت في ميادينها وشوارعها الرئيسية مجموعة من المجسمات الجمالية التي باتت تشكل معالم سياحية وحضارية، تجذب الزوار والسكان على حد سواء.

وتتنوع هذه المجسمات لتشمل تصاميم تحاكي التراث النجراني الأصيل، مثل: “الدلة” العربية التي ترمز للكرم، و”المباخر” التقليدية، إضافة إلى تشكيلات فنية تجسد الطراز المعماري الفريد لبيوت الطين والقلاع التاريخية، مع دمج لافت بين الفن الحديث والتقنيات الضوئية المتقدمة التي تمنح المدينة مظهرًا ليليًا مبهرًا.

قد يهمّك أيضاً
خلاف أسري.. القبض على المتهمين في جريمة قتل بنجران

خلاف أسري.. القبض على المتهمين في جريمة قتل بنجران

القبض على مقيم لتحرشه بحدث في نجران والتشهير به

القبض على مقيم لتحرشه بحدث في نجران والتشهير به

وتُمثل بعض المجسمات الجمالية بمنطقة نجران، مثل: المصمك، وحائل، وبرج الساعة، وعسير، وجازان، وغيرها من معالم ثقافية وتاريخية لعدد من مناطق المملكة، مما يشكل جسرًا ثقافيًا وسياحيًا وحضاريًا يربط المنطقة بباقي مناطق الوطن.

دور محوري لأمانة نجران

ويبرز هنا الدور المحوري لأمانة منطقة نجران التي تقود هذا التحول، انطلاقًا من خطتها الإستراتيجية لتحسين المشهد الحضري، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، حيث تركز في مشاريعها على أنسنة المدن وتحويل الميادين إلى فضاءات فنية تعزز جودة الحياة، بالتوازي مع تنفيذ برامج دورية للصيانة والاستدامة لضمان بقاء هذه المعالم واجهة مشرقة للمدينة.

وأوضحت الأمانة أن إجمالي عدد المجسمات الجمالية الرئيسية المنتشرة في مدينة نجران حتى نهاية عام 2025م، بلغت 16 مجسمًا، جرى توزيعها بعناية في مواقع إستراتيجية ومناسبة، بما يسهم في تعزيز الهوية البصرية للمدينة وإبراز طابعها الثقافي والحضاري.
وتجمع المجسمات الجمالية بنجران التاريخ العريق والنهضة التنموية الحديثة، لتشكل نقطة التقاء فكرية وثقافية تربط أهالي وساكني المنطقة بباقي مناطق المملكة، فيما تواصل أمانة المنطقة تطوير المداخل الرئيسية، لتظل “بوابة نجران” لوحة فنية متكاملة ترحب بزوارها بأبهى صورة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خلاف أسري.. القبض على المتهمين في جريمة قتل بنجران
السعودية اليوم

خلاف أسري.. القبض على المتهمين في جريمة...

السعودية اليوم