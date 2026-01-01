المحافظ الرقمية المعتمدة لتحويل رواتب العمالة المنزلية

أعادت منصة مساند التذكير بأنه يمكن تحويل رواتب العمالة المنزلية عن طريق المحافظ الرقمية المعتمدة.

وقالت عبر منصة إكس إن المحافظ الرقمية المعتمدة هي: Mobily pay+ Enjaz +StcBank + urpay + AlinmaPay + محفظة برق + التابعة للبنك الأهلي NEO محفظة + بنك الراجحي + بنك الجزيرة محفظة D360 + محفظة Tiqmo + SAB بنك الرياض +البنك الأول.

خطوات نقل خدمات العمالة

وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:

يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند.

يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.

ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.

وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.