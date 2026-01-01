المحافظ الرقمية المعتمدة لتحويل رواتب العمالة المنزلية

إيداع الضمان الاجتماعي اليوم .. إليك خطوات الاستعلام عن المبلغ الدولار يسجل أكبر انخفاض سنوي منذ 8 أعوام سابك تعتمد تحويل 110.9 مليار ريال الاحتياطي العام إلى حساب الأرباح المبقاة ألعاب نارية وأجراس.. كيف استقبل العالم 2026؟ توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق طيور النحَام “الفلامنجو” تُزين بحيرة قارون التاريخية القادسية يحقق فوزًا ثمينًا على الشباب بدوري روشن باكستان تعرب عن تضامنها الكامل مع المملكة وترحب بالجهود الإقليمية لتهدئه الوضع في اليمن 185 صقرًا للمحترفين المحليين يتنافسون في اليوم السابع لمهرجان الملك عبدالعزيز الهلال يقسو على الخلود بثلاثة في دوري روشن
أعادت منصة مساند التذكير بأنه يمكن تحويل رواتب العمالة المنزلية عن طريق المحافظ الرقمية المعتمدة.
وقالت عبر منصة إكس إن المحافظ الرقمية المعتمدة هي: Mobily pay+ Enjaz +StcBank + urpay + AlinmaPay + محفظة برق + التابعة للبنك الأهلي NEO محفظة + بنك الراجحي + بنك الجزيرة محفظة D360 + محفظة Tiqmo + SAB بنك الرياض +البنك الأول.
وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:
يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند.
يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.
ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.
وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.