المحافظ الرقمية المعتمدة لتحويل رواتب العمالة المنزلية

الخميس ١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٢ صباحاً
المحافظ الرقمية المعتمدة لتحويل رواتب العمالة المنزلية
المواطن - فريق التحرير

أعادت منصة مساند التذكير بأنه يمكن تحويل رواتب العمالة المنزلية عن طريق المحافظ الرقمية المعتمدة.

وقالت عبر منصة إكس إن المحافظ الرقمية المعتمدة هي: Mobily pay+ Enjaz +StcBank + urpay + AlinmaPay + محفظة برق + التابعة للبنك الأهلي NEO محفظة + بنك الراجحي + بنك الجزيرة محفظة D360 + محفظة Tiqmo + SAB بنك الرياض +البنك الأول.

خطوات نقل خدمات العمالة

وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:

يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند.
يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.
ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.
وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.

