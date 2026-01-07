المحترفون المحليون يتنافسون على 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025

Icon

الأربعاء ٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

‎توِّج اليوم، 12 صقارًا من المحترفين المحليين بكؤوس الملك عبدالعزيز في مسابقة الملواح، ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض) حتى السبت المقبل، وسط مشاركة دولية واسعة.
‎ وشهدت أشواط المحترفين المحليين مشاركة 120 صقرًا بواقع عشرة صقور عن كل شوط تأهلت من الأشواط التأهيلية لهذه المرحلة، وكانت الانطلاقة بشوط مثلوث جير فرخ، وفيه حقق محمد الحمضاوي المركز الأول عبر الصقر (فيد)، وفي شوط مثلوث جير قرناس حقق خالد الشميسي المركز الأول بالصقر (مرعبة)، وفي شوط جير بيور فرخ حقق (الهيلعي) لعناد الشيباني المركز الأول، وحل (A2) لسعود السبيعي أولًا في شوط جير بيور قرناس، كما حقق (الماشي) لسطان العامر بطولة شوط حر فرخ، فيما خطف (H1) لفهد طعيس القحطاني المركز الأول في شوط حر قرناس.


‎ وفي شوط شاهين فرخ، حقق (الهاشمية) لعبدالله المري المركز الأول، فيما توج هاني الشلوي بكأس الملك عبدالعزيز لفئة شاهين قرناس عبر الصقر (ريما)، وفي شوط جير تبع فرخ أضاف خالد الشميسي الكأس الثانية له بتحقيق المركز الأول عبر الصقر (29)، قبل أن يعود سلطان العامر ويختتم منافسات المحترفين المحليين بالكأس الثانية أيضًا وهذه المرة في فئة جير تبع قرناس عبر الصقر (تيمور).
‎ وتقام غدًا أشواط الملاك المحليين بمسابقة الملواح على 12 كاسًا من كؤوس الملك عبدالعزيز لفئات مثلوث جير بيور فرخ وقرناس، وجير بيور فرخ وقرناس، وجير شاهين فرخ وقرناس، وجير تبع فرخ وقرناس، وحر فرخ وقرناس، وشاهين فرخ وقرناس.
‎ ويجمع المهرجان هذا العام صقارين من مختلف الدول، يتقدمهم صقارون من دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مشاركات من إسبانيا وإيطاليا وإيرلندا وباكستان وسوريا، ليواصل المهرجان تعزيز حضوره العالمي بعد حصوله على ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة غينيس كأكبر مهرجان للصقور من حيث عدد الصقور المشاركة.

