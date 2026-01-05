Icon

المدة المستغرقة لاستخراج الهوية الوطنية بعد تجديدها

الإثنين ٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٢ مساءً
المدة المستغرقة لاستخراج الهوية الوطنية بعد تجديدها
المواطن - فريق التحرير

استعرضت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، المدة المستغرقة لاستخراج الهوية الوطنية بعد تجديدها.

وتابعت الأحوال المدنية عبر منصة إكس أن إصدارها يستغرق خمسة أيام عمل كحد أقصى من تاريخ القبول والاعتماد.

وفي وقت سابق، قالت الأحوال المدنية، إنه يمكن سداد غرامة التأخير عن إصدار الهوية، عن طريق الحساب البنكي، عبر مدفوعات سداد واختيار الأحوال المدنية غرامة تجديد بطاقة الهوية الوطنية وإدخال رقم النسخة مسبوق بـ 0.

السعودية اليوم