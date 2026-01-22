المدني: أمطار رعدية على بعض المناطق المملكة تستمر لعدة أيام

Icon

الخميس ٢٢ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٠٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك لهطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة، من يوم غدٍ الجمعة حتى الأحد المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة، ستتأثر بأمطار خفيفة إلى متوسطة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل العاصمة المقدسة وجدة ورابغ وخليص والجموم وبحرة والكامل، كما ستتأثر منطقة الرياض بأمطار خفيفة إلى متوسطة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل الرياض العاصمة ورماح والمجمعة والزلفي والغاط وشقراء وثادق وحريملاء ومرات وضرما وعفيف والدوادمي والقويعية والرين والحريق والمزاحمية والدلم وحوطة بني تميم والخرج وليلى.

وأشارت المديرية إلى أن مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة وحائل والقصيم والشرقية ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار.

