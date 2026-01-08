Icon

بعد توثيق العقد في قوى.. خطوة أخيرة لإتمام التسجيل في التأمينات Icon الأردن.. تحذيرات من سيول ورياح قوية Icon القوات الخاصة للأمن والحماية تختتم مشاركتها في تمرين وطن 95 Icon ترامب يُعلن انسحاب واشنطن من 66 منظمة دولية وأممية Icon كوريا الجنوبية تغازل الشمالية بـ البطريق الصغير Icon العلاج الصوتي غير الجراحي يعزز الآمال في علاج ألزهايمر Icon تراجع سعر الذهب اليوم الخميس Icon 5 خطوات سريعة لإصدار تصريح العمرة عبر تطبيق نسك Icon طريقة عرض وتجديد عقد العمل عبر منصة مساند Icon ارتفاع القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا في سوق الأسهم الصينية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

المراوغة بسرعة بين المركبات مخالفة غرامتها تصل إلى 6000 ريال

الخميس ٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٠ مساءً
المراوغة بسرعة بين المركبات مخالفة غرامتها تصل إلى 6000 ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذرت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات من ممارسة سلوك المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة، مؤكدة أن هذا التصرف يعد مخالفة مرورية صريحة لما يترتب عليه من عواقب وخيمة على السلامة العامة.

وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس إن التنقل المفاجئ والسرعة في التجاوز بين السيارات يفقد قائد المركبة السيطرة عليها، وهو ما يزيد بشكل كبير من احتمالية وقوع حوادث جسيمة.

قد يهمّك أيضاً
مراوغة بنزيما تُثير اهتمام الإعلام الإسباني

مراوغة بنزيما تُثير اهتمام الإعلام الإسباني

أسامة هوساوي يواصل هوايته في مراوغة الأهلي!

أسامة هوساوي يواصل هوايته في مراوغة الأهلي!

وتابعت أن “المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة” مخالفة تستوجب العقوبة، حيث تتراوح الغرامة المالية المقررة لها بين 3000 ريال و6000 ريال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد