المراوغة بسرعة بين المركبات مخالفة غرامتها تصل إلى 6000 ريال

حذرت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات من ممارسة سلوك المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة، مؤكدة أن هذا التصرف يعد مخالفة مرورية صريحة لما يترتب عليه من عواقب وخيمة على السلامة العامة.

وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس إن التنقل المفاجئ والسرعة في التجاوز بين السيارات يفقد قائد المركبة السيطرة عليها، وهو ما يزيد بشكل كبير من احتمالية وقوع حوادث جسيمة.

وتابعت أن “المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة” مخالفة تستوجب العقوبة، حيث تتراوح الغرامة المالية المقررة لها بين 3000 ريال و6000 ريال.