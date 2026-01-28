المركزي الأمريكي يبقي سعر الفائدة دون تغيير

وظائف شاغرة في شركة PARSONS “الملّة”.. وسيلة التدفئة الوحيدة قديمًا وزينة المباني السكنية بالباحة التأمينات الاجتماعية تشارك راعيًا ألماسيًّا في فعالية “+Gaming” عسير: هيئة الصحفيين تنظّم ورشة “البيان الصحفي للاتصال المؤسسي” وظائف شاغرة لدى شركة معادن نائب أمير مكة المكرمة يُطلق 17 مشروعًا تطويريًّا في المدن الصناعية وظائف شاغرة بفروع عيادات ديافيرم وزير الإعلام: ما يُتداول حول رفض المملكة استقبال طحنون بن زايد غير صحيح وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر الدولية وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS
أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، حيث ثبّت المجلس سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 3.50 – 3.75%، وذلك في اجتماعه الأول لعام 2026م.
وقال المركزي الأمريكي في بيانه: “إن معدل البطالة أظهر بعض علامات الاستقرار، بينما ظلت مكاسب الوظائف منخفضة”، مشيرًا إلى أن قرار تثبيت الفائدة جاء بتأييد 10 أعضاء، مقابل رفض عضوين كانا يفضلان خفضها بمقدار 25 نقطة أساس.
يُذكر أن المركزي الأمريكي أنهى عام 2025م بقرار خفضٍ ثالث لسعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير في ديسمبر الماضي.