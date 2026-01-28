المركزي الأمريكي يبقي سعر الفائدة دون تغيير

أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، حيث ثبّت المجلس سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 3.50 – 3.75%، وذلك في اجتماعه الأول لعام 2026م.

وقال المركزي الأمريكي في بيانه: “إن معدل البطالة أظهر بعض علامات الاستقرار، بينما ظلت مكاسب الوظائف منخفضة”، مشيرًا إلى أن قرار تثبيت الفائدة جاء بتأييد 10 أعضاء، مقابل رفض عضوين كانا يفضلان خفضها بمقدار 25 نقطة أساس.

يُذكر أن المركزي الأمريكي أنهى عام 2025م بقرار خفضٍ ثالث لسعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير في ديسمبر الماضي.