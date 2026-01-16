المركزي الروسي يرفع سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة

انطلاق منافسات بطولة العُلا لبولو الصحراء 2026 “الغذاء والدواء” تعتمد مستحضر “أنكتيفا” لعلاج مرضى سرطان المثانة وسرطان الرئة صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يظهر مرونة أمام الصدمات التجارية كأس آسيا تحت 23 عامًا.. اليابان تتأهل لنصف النهائي بعد الفوز على الأردن حرس الحدود يقبض على 6 مقيمين لتهريبهم 108 كجم قات بجازان القبض على مواطن لسرقته مركبة في وضع التشغيل وعكس السير بالرياض النفط يسجل ارتفاعًا بمقدار (1%) ضبط مواطن مخالف بمحمية طويق الطبيعية ختام مؤتمر التعدين الدولي.. إعلان اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 100 مليار ريال حساب المواطن يوضح شروط إرفاق عقد الإيجار الساري بمنصة ايجار
حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، وخفَّض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع (4.31) كوبيكات، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى (78.528) روبلًا.
وخفَّض البنك سعر الصرف اليورو الرسمي بمقدار (38.41) كوبيكًا، ليبلغ (91.8123) روبلًا، بينما خفَّض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار (0.17) كوبيك، ليصل إلى (11.2402) روبلًا.