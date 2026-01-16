المركزي الروسي يرفع سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، وخفَّض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع (4.31) كوبيكات، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى (78.528) روبلًا.

وخفَّض البنك سعر الصرف اليورو الرسمي بمقدار (38.41) كوبيكًا، ليبلغ (91.8123) روبلًا، بينما خفَّض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار (0.17) كوبيك، ليصل إلى (11.2402) روبلًا.