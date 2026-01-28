المركزي السعودي يرخص لشركة “الحلول المنطلقة”

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) الترخيص لشركة “الحلول المنطلقة” لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر؛ ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 12 شركة، فيما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 70 شركة.

ويأتي هذا القرار، في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

ويؤكد البنك المركزي السعودي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبل “ساما”، ويمكن التحقق من ذلك بزيارة الموقع الإلكتروني.