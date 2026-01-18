Icon

الأحد ١٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٣:١٩ مساءً
المركزي السعودي يلزم البنوك بخطط لتصفية عقارات المتعثرين
المواطن - فريق التحرير

ألزم البنك المركزي السعودي البنوك العاملة في المملكة بوضع خطط واضحة لتصفية العقارات التي آلت إلى ملكيتها نتيجة تسوية مديونيات العملاء المتعثرين في السداد.

خطط لتصفية عقارات المتعثرين

وتضمن التوجيه “أنه يتعين على البنوك تصفية هذه العقارات خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ تملكها”.

وشدّد البنك المركزي على ضرورة تزويده، خلال 30 يومًا من نهاية منتصف كل سنة ميلادية، ببيان تفصيلي يشمل العقارات التي آلت ملكيتها للبنوك مقابل تسوية المديونيات، متضمناً جميع البيانات ذات العلاقة.

