المركزي السعودي يلزم البنوك بخطط لتصفية عقارات المتعثرين السعودية تحقق المرتبة الأولى عربيًّا في تقديم المساعدات الإنسانية “فيلا الحجر” تشارك في مهرجان فنون العلا 2026 2025 السعودية في دافوس.. إنجازٌ متصاعد يرسِّخ الحضور الدولي ويعزّز صناعة القرارات العالمية فيضانات عارمة في أستراليا والسلطات تعلن إنقاذ 20 شخصًا تشارك في المنتدى السعودي للإعلام.. كيف تدير لوسي سميث فعاليات التلفزيون العالمية؟ توضيح من التأمينات بشأن منحة الزواج رياح نشطة وضباب على المنطقة الشرقية العثور على حطام طائرة مفقودة في منطقة جبلية بإندونيسيا وزير الصناعة: مشاركة المملكة بمنتدى “دافوس” تجسّد دورها الفاعل بالمحافل الدولية
ألزم البنك المركزي السعودي البنوك العاملة في المملكة بوضع خطط واضحة لتصفية العقارات التي آلت إلى ملكيتها نتيجة تسوية مديونيات العملاء المتعثرين في السداد.
وتضمن التوجيه “أنه يتعين على البنوك تصفية هذه العقارات خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ تملكها”.
وشدّد البنك المركزي على ضرورة تزويده، خلال 30 يومًا من نهاية منتصف كل سنة ميلادية، ببيان تفصيلي يشمل العقارات التي آلت ملكيتها للبنوك مقابل تسوية المديونيات، متضمناً جميع البيانات ذات العلاقة.
المركزي السعودي يُلزم البنوك بخطط لتصفية العقارات التي آلت لها من العملاء المتعثرين..
◀️ مدير مركز زاد للاستشارات حسين الرقيب لـ "العربية Business":
📌 القرار يبعث رسالة واضحة بإعادة ضبط دور البنوك والتركيز على النشاط التمويلي بدل تكديس الأصول العقارية
📌 التنظيم الجديد يعالج… pic.twitter.com/KOkXfAJlP6
— العربية Business (@AlArabiya_Bn) January 18, 2026