المرور: تأكدوا من جاهزية مسّاحات الزجاج تزامنًا مع هطول الأمطار

شددت الإدارة العامة للمرور على ضرورة التأكد من كفاءة وسلامة مسّاحات الزجاج الأمامي للمركبات قبل الانطلاق في الأجواء الماطرة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز السلامة المرورية على الطرق.

وأوضحت الإدارة أن وضوح الرؤية يعد ركيزة أساسية للقيادة الآمنة وتلافي الحوادث، محذرة من أن تلف المسّاحات أو عدم فعاليتها يؤدي بشكل مباشر إلى حجب الرؤية، مما يرفع من معدلات الخطورة على السائق ومستخدمي الطريق.

كما دعت “المرور” قائدي المركبات إلى الالتزام بالفحص الدوري لمكونات السلامة، لا سيما خلال فترات التقلبات الجوية.