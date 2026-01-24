المرور: تأكدوا من جاهزية مسّاحات الزجاج تزامنًا مع هطول الأمطار

المنتدى السعودي للإعلام.. حين يصبح الفن دبلوماسية والهوية السعودية رسالة عالمية المنتدى السعودي للإعلام 2026 يستكشف أسرار الحوارات المؤثرة وأدوات التأثير في الجماهير هيفاء وهبي وأحمد سعد يقدمان ليلة غنائية مميزة على مسرح محمد عبده أرينا المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الاستثمار الأهلي يتغلب على نيوم بثلاثة أهداف نظيفة 3 تحت الصفر.. موجة باردة على طريف دوري روشن.. الاتفاق يتغلّب على الخلود بهدفين مقابل هدف الخليج والشباب يتعادلان سلبًا في الجولة الـ 18 من دوري روشن وزارة الداخلية تعلن تحديث لائحة مسؤوليات مختصي السلامة والأمن الصناعي طريقة الاستعلام عن الدعم السكني وتوضيح بشأن موعد الإيداع
شددت الإدارة العامة للمرور على ضرورة التأكد من كفاءة وسلامة مسّاحات الزجاج الأمامي للمركبات قبل الانطلاق في الأجواء الماطرة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز السلامة المرورية على الطرق.
وأوضحت الإدارة أن وضوح الرؤية يعد ركيزة أساسية للقيادة الآمنة وتلافي الحوادث، محذرة من أن تلف المسّاحات أو عدم فعاليتها يؤدي بشكل مباشر إلى حجب الرؤية، مما يرفع من معدلات الخطورة على السائق ومستخدمي الطريق.
كما دعت “المرور” قائدي المركبات إلى الالتزام بالفحص الدوري لمكونات السلامة، لا سيما خلال فترات التقلبات الجوية.