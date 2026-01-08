المرور: ضبط 1907 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة الصومال تحقق في هروب عيدروس الزبيدي عبر مجالها الجوي شركة سابك تعلن 5 وظائف شاغرة الهلال الأحمر بجدة ينقذ مقيمة سودانية بعد تعرضها لجلطة دماغية الجوازات: 5 تعليمات وإرشادات مهمة للمواطنين الراغبين في السفر للخارج فيصل بن فرحان يناقش المستجدات الإقليمية والدولية مع نظيره العراقي حرائق غابات تجتاح أستراليا والسلطات تحذر من ظروف كارثية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 71395 شهيدًا و171287 مصابًا سلمان للإغاثة يوزّع 1.000 قسيمة شرائية في مديرية المواسط بتعز هيئة الطيران المدني تُصدر غرامات مالية بقيمة تتجاوز 13.8 مليون ريال
أعلنت الإدارة العامة للمرور، تنفيذ حملة ميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح المرور السعودي عبر حسابه بمنصة إكس، أنه تم ضبط 1907 مركبة مخالفة، بمختلف مناطق المملكة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
يأتي ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة وتهيب إدارات المرور الجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.